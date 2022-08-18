Подмосковные спасатели приступили к тушению пожаров под Рязанью

Специалисты из Шатуры и Луховиц подключились к тушению лесных пожаров в Рязанской области. Подмосковье заявило о готовности направить еще больше своих специалистов на помощь коллегам, если потребуется.

«Сейчас на ликвидации пожара в лесах Рязани работают сотрудники и техника из наших подмосковных лесопожарных формирований Шатуры и Луховиц. Если пожарная обстановка не стабилизируется в ближайшие дни, уже в субботу туда прибудет новая группировка сил. Держим руку на пульсе. Готовы оказывать помощь коллегам столько времени, сколько потребуется», — заявил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

По последним данным, общая площадь природных пожаров в Рязанской области составила 181 гектар. Пламя продолжает бушевать на трех участках. К тушению привлекли более 300 человек и более 100 единиц техники, включая авиацию. Помимо Подмосковья, дополнительные силы в регион направила Москва, где жители стали чувствовать смог от дыма полыхающих лесов.

В Московской области сохраняется высокий класс пожарной опасности из-за жаркой и сухой погоды. Губернатор Андрей Воробьев призвал уделить максимальное внимание этому вопросу и обеспечить сохранность подмосковных лесов.