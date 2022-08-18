Тушение природных пожаров в Рязанской области перевели на круглосуточный режим

Сил и средств для тушения природных пожаров в Рязанской области достаточно. Работы продолжатся в круглосуточном режиме. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава МЧС Александр Куренков, который прибыл в регион.

Министр подчеркнул, что в ближайшее время работу пожарных может осложнить ветер, который придет в регион.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на координационном совещании Куренков поручил задействовать все силы группировки и при необходимости привлекать добровольную пожарную охрану.

Министр отметил, что в регионе действует четыре очага лесных пожаров в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.

Отдельно глава МЧС попросил руководителей регионов Центрального и Приволжского федеральных округов запретить жителям посещать леса до улучшения ситуации, а также увеличить заградительные полосы вокруг населенных пунктов.

Следующим пунктом поездки Александра Куренкова станет Владимирская область, где начали гореть торфяники.

К тушению природных пожаров в Рязанской области привлекли более 300 человек и более 10 единиц техники. Дополнительные силы в регион направили Москва и Московская область, где жители столкнулись со смогом от дыма полыхающих лесов.