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    18 августа 2022, 18:14

    Два очага лесных пожаров локализовали в Рязанской области

    Врио губернатора сообщил о локализации двух очагов возгорания под Рязанью

    Юлия Баранова

    Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализованы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале.

    «В Рязанской области продолжают действовать четыре очага лесных пожаров общей площадью более 180 гектаров активного горения. Из них два уже локализованы. Еще столько же удалось ликвидировать за прошедшие сутки», — написал Малков.

    По его словам, чтобы препятствовать распространению огня, специалисты прокладывают минерализованные полосы.

    Специалисты из Шатуры и Луховиц подключились к тушению лесных пожаров в Рязанской области. Подмосковье заявило о готовности направить еще больше своих специалистов на помощь коллегам, если потребуется.

    По последним данным, общая площадь природных пожаров в Рязанской области составила 181 гектар. К тушению привлекли более 300 человек и более 100 единиц техники, включая авиацию.