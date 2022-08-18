Два очага лесных пожаров локализовали в Рязанской области

Два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализованы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале.

«В Рязанской области продолжают действовать четыре очага лесных пожаров общей площадью более 180 гектаров активного горения. Из них два уже локализованы. Еще столько же удалось ликвидировать за прошедшие сутки», — написал Малков.

По его словам, чтобы препятствовать распространению огня, специалисты прокладывают минерализованные полосы.

Специалисты из Шатуры и Луховиц подключились к тушению лесных пожаров в Рязанской области. Подмосковье заявило о готовности направить еще больше своих специалистов на помощь коллегам, если потребуется.

По последним данным, общая площадь природных пожаров в Рязанской области составила 181 гектар. К тушению привлекли более 300 человек и более 100 единиц техники, включая авиацию.