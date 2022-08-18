Лесопожарные бригады Луховиц и Шатуры отправились на пожары в Рязанскую область

Из Подмосковья в Рязанскую область выдвинулись лесопожарные бригады Луховиц и Шатуры. Если обстановка не улучшится, их подменит новая группировка. Об этом «360» сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

«На ликвидации пожара в лесах Рязани работают сотрудники и техника из наших подмосковных лесопожарных формирований — Луховиц и Шатуры. Если пожарная обстановка в Рязани не стабилизируется в ближайшие дни, уже в субботу на смену этой группировке прибудет новая», — сказал он.

Ранее о том, что в регион выехали девять спасателей из Подмосковья, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Источник фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

На помощь коллегам в Спасский и Рязанский районы также отправился сводный отряд Главного управления МЧС России по Москве из 50 человек и техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолет Ми-26 и Ми-8, два самолета Ил-76. На место вылетел глава МЧС России Александр Куренков.

Природные пожары тушат в трех районах Рязанской области. Они начались после сухой грозы. Огонь распространился на территории свыше 180 гектаров. Смог дошел до Москвы.