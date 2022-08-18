Глава МЧС отправился в Рязанскую область для контроля ситуации над пожарами

Руководитель МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации тушения пожаров в регионе. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

«Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки РСЧС по тушению пожаров», — сказали представители министерства ТАСС.

Источник фото: пресс-служба МЧС

Ранее по распоряжению Куренкова в Рязанскую область направили два самолета Ил-76, самолет-амфибию Бе-200,вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС России. Общая группировка сил и средств, которые задействованы в тушении пожара, составляет более 470 человек и 175 единиц техники.

Рязанская область оказалась в дымке из-за лесных пожаров. По данным на 18 августа, в регионе действует три очага пожара, их общая площадь составляет 181 гектар. Огонь быстро распространился из-за ветреной и сухой погоды.

Рослесхоз заявил, что органы лесного хозяйства Рязанской области замалчивали информацию о площади пожаров.