Сухую грозу назвали причиной лесных пожаров в Рязанской области

Природные пожары в Рязанской области начались после сухой грозы. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на заместителя главы областного кабмина Дмитрия Филиппова.

В ведомстве пояснили, что чиновник заявил о сухой грозе как причине природных пожаров, на оперативном совещании во время доклада временно исполняющему обязанности губернатора области Павлу Малкову.

Заседание штаба прошло утром в среду, 18 августа. В ходе выступления Малков заявил, что в регионе огонь продолжает бушевать в трех районах. Общая площадь распространения пламени составила 181 гектар.

В тушении принимают участие более 300 человек и более 100 единиц техники. Дополнительные силы прислало правительство Московской области, также значительную помощь оказала мэрия Москвы.

Самые значительные группировки сил расположились около поселков Деулино и Голованово, чтобы не допустить перехода огня на жилые дома.

Рослесхоз заявил, что руководители управлений Рязанской области, отвечающих за лесное хозяйство региона, скрывали реальные данные о площади пожаров. Как следствие — упустили время для наращивания федеральных сил.

Дым от природных пожаров в Рязанской области дошел до Москвы и Московской области. Смог появился на юге и юго-востоке. Роспотребнадзор рекомендовал жителям надевать медицинские маски при выходе на улицы и проводить дома влажную уборку.