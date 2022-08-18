МЧС направило вертолеты и самолеты на тушение пожара в Рязанской области

Вертолеты Ми-26 и Ми-8, два самолета Ил-76, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС отправились в Рязанскую область на тушение лесного пожара. Соответствующее поручение отдал глава ведомства Александр Куренков, сообщила пресс-служба МЧС.

Общая группировка сил и средств, задействованная в тушении пожара, составляет более 470 человек и 175 единиц техники.

Рязанская область оказалась в дымке из-за лесных пожаров. По данным на 18 августа, в регионе действует три очага пожара, общая площадь которых составляет 181 гектар. Огонь быстро распространился из-за ветреной и сухой погоды.

Запах гари достиг и столичного региона. Жители Москвы наблюдают дымку в разных районах города. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что такое положение дел сохранится в столице до двух суток.

Заместитель директора Мосэкомониторинга Евгений Никитич ранее сказал «360», что в столице на 30% превышена концентрация продуктов горения, однако выше нормы этот показатель не поднялся.