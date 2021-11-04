Густой туман пришел в Воронеж и парализовал работу аэропорта

Густой туман пришел в Воронеж, остановив работу местного аэропорта. На этой неделе погодное явление зафиксировали в Москве — тогда на запасные аэродромы в соседние города пришлось уйти нескольким десяткам самолетов. Пассажиры ожидали возвращения в столицу, несколько часов оставаясь на борту.

Из-за сильного тумана аэропорт Воронежа перестал принимать и отправлять самолеты. По данным онлайн-табло, непогода стала причиной задержки девяти рейсов: восемь должны отправиться в Москву, еще один — в Санкт-Петербург. Кроме того, вовремя не смогли приземлиться пять самолетов — четыре из столицы и один из Петербурга.

В пресс-службе аэропорта сообщили ТАСС, что ввели режим ограниченной видимости.

«У нас введен режим ограниченной видимости по туману сегодня с 08:38 по московскому времени», — уточнили там.

В ночь на 2 ноября густой туман обрушился на Москву. Утром видимость опустилась до 50 метров, а в некоторых местах не превышала 20–30 метров. Из-за неблагоприятной погоды в аэропортах столицы задержали или отменили более 150 рейсов. Некоторые самолеты были вынуждены приземляться в других городах, в том числе в Нижнем Новгороде и Воронеже.

Пассажиры одного из рейсов, который летел в Москву, но застрял в Нижнем Новгороде, рассказали, что их не выпускали несколько часов. Одному ребенку даже стало плохо — чтобы спасти девочку, экипаж использовал кислород. Ее передали врачам, а всех остальных детей выпустили на воздух.