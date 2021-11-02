Десятки самолетов скопились в аэропорту Нижнего Новгорода. Видео

Пробка из нескольких десятков самолетов образовалась в аэропорту Нижнего Новгорода. Они направлялись в Москву из разных городов, но не смогли приземлиться в столичных аэропортах из-за сильного тумана.

Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Краснодар».

По данным издания «Нижегородская правда», в аэропорту имени Чкалова 2 ноября приняли 33 самолета, которые летели в столицу из Махачкалы, Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Норильска, Красноярска, Новокузнецка, Еревана и Антальи. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании „Россия“, семь самолетов UTair, четыре самолета „Уральских авиалиний“, три — авиакомпании „Победа“, два — Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, „Якутия“», — уточнили там.

При этом собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

Сильный туман обрушился на московский регион вечером 1 ноября. Видимость в столичных аэропортах сперва снизилась до 1,5 километра, а к утру 2 ноября — до 50 метров. Из-за этого воздушные гавани прекратили принимать рейсы. По данным «Ридуса», в Москве не смогли приземлиться около 200 самолетов, им пришлось уходить на запасные аэропорты не только в Нижнем Новгороде, но и в Ярославле, Воронеже и Санкт-Петербурге.