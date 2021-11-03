Непогода стала причиной отмены и задержки более 150 рейсов в столичных аэропортах

В аэропортах Москвы вечером 2 ноября задержали и отменили более 150 рейсов. Причиной стал сильный туман, из-за которого свыше 70 самолетов уже перенаправили на запасные аэродромы. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram.

По данным «Яндекс.Расписания» на 23:50 во Внуково задержали 21 рейс, 13 отменили. Вылет еще 55 рейсов задерживается в Домодедово, отменено шесть. В Шереметьево взлет отложили для девяти рейсов, девять самолетов в воздух пока не поднимутся.

В аэропорту Жуковский сейчас нет информации о задержке или отмене рейсов. Но, как уточнила газета «Известия», в Ереван и Стамбул около 10 часов не могли вылететь рейсы компании «Уральские авиалинии». Самолеты перенаправили на запасной аэродром из-за непогоды.

Сотрудники воздушной гавани сообщили, что сейчас она работает в штатном режиме. Пассажирские лайнеры прибыли в аэропорт и ушли на заправку.

«В ближайшее время пассажиров пригласят пройти на посадку», — подчеркнули в аэропорту.

Задержки авиасообщения спровоцировал аномальный туман, накрывший Москву.