Спецоперация 14 ноября 2022, 18:46 «Нас никто не спрашивал». Жительница Мариуполя рассказала, как ее и подругу насильно затащили на «Азовсталь» Жительница Мариуполя рассказала, что двое «азовцев» силой затащили ее на «Азовсталь» РИА «Новости»

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Двое «азовцев»* насильно затащили жительницу Мариуполя на «Азовсталь», вспомнила она в беседе с РИА «Новости». По ее словам, ее удерживали там вместе с подругой.

Девушка вспомнила, как в 2020 году поехала в Мариуполь делать украинский паспорт и два года была невыездной. Она работала администратором и поваром (по образованию она повар), в основном в общепите, и называет себя «абсолютно гражданской».

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«„На „Азовсталь“ меня насильно затащили двое „азовцев“*. <…> Я сказала, что не пойду на „Азовсталь“, но там уже нас никто не спрашивал», — рассказала жительница Мариуполя.

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Она добавила: ее знакомая утверждала, что они с подругой якобы «несут опасность для друзей», потому что она была знакома с «азовцами»*.

ВС России полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» от националистов в конце мая. На месте разрушенного комбината обустроят логистический центр, экопарк, промышленный технопарк и индустриальный парк.

*Националистический батальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.