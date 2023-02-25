25 февраля 2023, 23:25
Власти ДНР не будут восстанавливать «Азовсталь»
Врио главы ДНР Пушилин: на месте «Азовстали» возведут технопарк
Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе восстанавливать не будут. Об этом в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Было принято решение. „Азовсталь“ в том виде, в каком она работала, не будет восстановлена. Там будет технопарк, экопарк» — сказал Пушилин.
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Ранее сайт kp.ru сообщал, что власти ДНР планируют создать на этом месте комплекс, который включит в себя четыре различных вида инфраструктуры: индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр. Строительство планируют осуществить в течение трех лет.
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Комбинат «Азовсталь» весной 2022 года стал местом крупных боевых сражений. На его территории около месяца скрывались боевики «Азова»*. К 20 мая российские военные полностью освободили предприятие от заблокированных там украинских националистов. За четыре дня — с 16 мая — в плен сдались почти 2,5 тысячи членов организации и солдат ВСУ.
*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
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