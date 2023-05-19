Общество 19 мая 2023, 07:00 Руины «Азовстали» в Мариуполе превратят в технопарк Вице-премьер Хуснуллин сообщил о решении построить технопарк на месте «Азовстали» РИА «Новости»

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Судьбу разрушенного боевыми действиями металлургического комбината «Азовсталь» в Маруиполе утвердили. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сказал РИА «Новости», что после полного разминирования на его месте построят технопарк.

«Сейчас проводим плановое разминирование, как все разминируем, за это время будет готов и план развития „Азовстали“ уже как будущего технопарка», — сказал он.

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По словам вице-премьера, власти рассматривали разные варианты, но возможностей не так много из-за особенностей площадки. На месте комбината остались сотни тысяч тонн металла, приведение этой территории в порядок отнимет много времени и миллиарды рублей финансирования.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что восстанавливать металлургический комбинат в прежнем виде точно не станут. Руководитель концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко заявил, что правительство ДНР предварительно одобрило проект о разделении территории «Азовстали» на четыре зоны — промышленный технопарк, экопарк с переработкой отходов в стройматериалы, транспортно-логистический центр и индустриальный парк.