Деньги 27 февраля 2024, 14:48 Товары IKEA вернули в Россию по параллельному импорту РБК: компании в России наладили параллельный импорт товаров IKEA Unsplash

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В Россию привезли более 12 миллионов товаров шведского бренда IKEA по параллельному импорту и выставили на маркетплейсах. Однако спрос на них упал, сообщил РБК.

Параллельный импорт товаров IKEA запустили летом 2022 года. Заявки на получение деклараций о соответствии требованиям техрегламентов ЕАЭС подали 22 российские компании и индивидуальных предпринимателя.

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Крупнейшими поставщиками стали ТКВ и «Студия кухни» из Калининградской области, которые запросили 32 и 22 декларации. Только эти две компании привезли более 12 миллионов товаров IKEA of Sweden AB. Россияне снова смогли покупать холодильники, светильники, детскую мебель, посудомоечные и стиральные машины, текстиль, посуду, вытяжки и другие вещи.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что большинство товаров выставили на российских маркетплейсах. Однако в денежном выражении импортировали лишь четверть проданной до закрытия магазинов продукции. Спрос на IKEA, по его словам, упал. Специалист спрогнозировал снижение объема поставок в рамках параллельного импорта в полтора-два раза.

IKEA пострадала от ухода из России и санкций. Компании пришлось заменить древесину на польскую и пересмотреть ассортимент.