Общество 18 ноября 2022, 14:26 «Яндекс Маркет» анонсировал распродажу остатков IKEA «Яндекс Маркет» выкупил оставшиеся в России 20 млн товаров IKEA для распродажи Unsplash

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«Яндекс Маркет» выкупил оставшиеся на территории России 20 миллионов товаров IKEA. Об этом сообщил ТАСС со слов представителей иностранной компании.

По данным источника издания, распродажа товаров на маркетплейсе начнется до конца текущего года. В закупленном ассортименте представлены практически все позиции — игрушки, мебель и аксессуары для дома.

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«Обязывающие документы подписаны обеими компаниями 16 ноября», — сообщил источник.

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Иностранная сеть товаров для дома сообщила о прекращении работы точек продаж на территории России в первой половине текущего года. Причем изначально заявлялось о приостановке деятельности.

Летом компания попыталась самостоятельно устроить распродажу товаров, но этот шаг закончился неудачно. Покупатели сообщали о массовых сбоях в работе сайта — акцию проводили в онлайн-формате. При этом сотрудникам российского подразделения IKEA разрешили приобрести товар прямо в магазинах.