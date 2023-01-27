Деньги 27 января 2023, 08:33 IKEA из-за санкций заменила российскую древесину на польскую IKEA использует древесину из Польши, Германии, Прибалтики и Швеции вместо России piqsels

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Владельцам IKEA из-за санкций пришлось отказаться от российской и белорусской древесины, на которые приходилась примерно десятая часть поставок. Компания нашла альтернативу в Германии, Польше, Швеции и странах Прибалтики, рассказал агентству Reuters менеджер по глобальным поставкам древесины и лесному хозяйству холдинга Inter IKEA Ульф Йоханссон.

До февраля 2022 года Россия занимала пятое, а Белоруссия шестое место среди стран по объемам поставок древесины IKEA, 6 и 5% соответственно. Из-за санкций мебельный бренд отказался от этих закупок, пересмотрел пул партнеров и увеличил объемы древесины из Швеции и Прибалтики. Кроме того, компания заключила контракты с поставщиками из Германии и Польши.

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«Также сейчас, похоже, рынок сырья немного снижается, так что, возможно, теперь ситуация немного проще», — сказал Ульф Йоханссон.

Он объяснил, что из-за пандемии коронавируса цены на древесину подскочили, а теперь стали приходить в норму, поэтому переориентироваться на других поставщиков стало проще.

IKEA в начале прошлого года закрыла свои магазины в России, а после решила продать производства в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях. В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности заявили, что это не отразится на мебельной отрасли России.