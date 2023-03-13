13 марта 2023, 05:06
Товары IKEA разрешили ввозить в Россию по параллельном импорту
Минпромторг разрешил ввозить в Россию товары брендов IKEA, Lancome и Tommy Hilfiger
Минпромторг расширил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. В список попали IKEA, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, а также ряд других производителей одежды, игрушек и косметики. Об этом сообщили «Известия».
После вступления приказа в силу в продаже появится одежда Tommy Hilfiger, в середине лета ожидается поступление в торговые сети товаров и других брендов из обновленного списка. Продукцию IKEA на полках магазинов можно будет найти уже в мае или начале июня.
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Минпромторг также рассказал об изменении подхода к пополнению списка для параллельного импорта. Нововведение упростит административные нормы, считают в ведомстве. Вместо конкретных марок в перечне начнут указывать правообладателя, который может владеть несколькими брендами.
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Российские участники рынка посчитали такой подход логичным — это упростит работу Минпромторга, таможни и самих импортеров. Также это позволит импортерам увеличить ассортимент ввозимых товаров.
Санкции
Минпромторг РФ
IKEA
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