Мир 07 мая 2023, 17:29 IKEA начала обновлять свои бестселлеры в попытке снизить цены и увеличить прибыль The Wall Street Journal: IKEA начала обновлять бестселлеры, чтобы увеличить прибыль Pxhere

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Шведская компания по производству и продаже мебели и товаров для дома IKEA столкнулась с проблемами — выручка магазинов упала. Торговая сеть начала срочно переделывать свои бестселлеры, чтобы снизить на них цену, написала ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal.

«IKEA превратилась в мебельного гиганта, неустанно стремящегося к снижению затрат, но эта цель стала более сложной. Цены на металл, стекло, дерево и пластик выросли, как и стоимость доставки», — написало издание.

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Владельцам компании ранее пришлось отказаться от российской и белорусской древесины, на которые приходилась примерно десятая часть поставок, из-за санкций.

Инфляция ударила и по кошелькам потребителей, люди начали покупать продукции намного реже. Менеджеры решили обновить самые топовые предметы, чтобы снизить цены и увеличить прибыль. В первую очередь переделывать компания начала книжный шкаф «Билли».

IKEA шла из России в 2022 году, сеть продала фабрики в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Но теперь компания намерена снова ввозить свои товары в Россию — по параллельному импорту. Продукцию этого бренда в скором времени можно будет найти на полках магазинов.