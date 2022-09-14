Песков назвал газ из России востребованным в быстроразвивающихся странах | 360°

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Песков назвал газ из России востребованным в быстроразвивающихся странах

Пресс-секретарь президента России Песков назвал российский газ востребованным вне Европы

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Российский газ пользуется спросом не только в Европе, но и за ее пределами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что динамично развивающиеся регионы компенсируют сокращение поставок в Евросоюз. Об этом сообщили «Известия».

«Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития», — сказал он.

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По словам представителя Кремля, есть регионы с гораздо более амбициозными программами. Поставки туда смогут компенсировать отсутствие спроса в Европе.

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Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что гордится отказом от покупки российского газа. Однако газовые хранилища по всей Европе опустеют к февралю. Их содержимого хватит на то, чтобы обеспечить только 21% годового потребления.

Из-за этого Евросоюз близок к отказу от антироссийской санкционной политики, а балканские страны попросили президента Турции Реджепа Эрдогана обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным поставки газа в их страны зимой.

Дмитрий Песков

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