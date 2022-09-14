Мир 14 сентября 2022, 05:49 Поделиться Telegram

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Viber Газ в европейских хранилищах закончится уже к февралю — СМИ La Vanguardia: газа в европейских хранилищах хватит до начала февраля 2023 года Pxhere.com

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Европейские газовые хранилища уже в начале февраля 2023 года могут опустеть. Об этом говорится в материале испанской газеты La Vanguardia.

Как отметили авторы статьи, 160 газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах — членах Евросоюза.

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Перед европейскими властями на сегодня стоит сложная задача — им нужно сделать так, чтобы текущих запасов голубого топлива хватило на всю зиму. Авторы материала указывают, что для этого придется сократить потребление топлива, а также перераспределить излишки.

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«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», — сказано в статье.

Эксперты, чье мнение приводит издание, не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления. Также у них нет уверенности в том, что у европейских стран есть инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между нуждающимися в них государствами.

Обозреватель турецкого издания Sabah Хасан Басри Ялчин ранее написал в своей статье, что Евросоюз близок к капитуляции перед Россией из-за газа. По его мнению, Европа не в состоянии решить проблему поставок голубого топлива из других источников.

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