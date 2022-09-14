Лидеры балканских стран попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа зимой | 360°

Общество 14 сентября 2022, 10:24 Поделиться Telegram

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Viber Лидеры балканских стран попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа зимой Haberler.com: балканские государства попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа РИА «Новости»

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Лидеры балканских стран попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поставки газа в их страны зимой. Об этом сообщило издание Haberler.com со ссылкой на выступление главы турецкого Минсельхоза Вахита Киришчи.

«Предложение, высказанное президентами и премьер-министрами всех трех стран, а также министрами на уровне собеседников, было таким: „Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите на следующей (на текущей) неделе. Пожалуйста, передайте там Путину“», — сказал министр.

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Лидеры балканских государств напомнили, что у Киришчи хорошие отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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«Пожалуйста, попросите их не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период», — процитировал политиков глава турецкого Минсельхоза.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны стали паниковать из-за наступления зимы и роста цен. Он поделился мнением об обстановке в Европе во время выступления на пресс-конференции в Хорватии.

Кроме того, президент Турции сообщил, что хочет получить скидку на газ, после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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