Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа — СМИ | 360°

Мир 09 сентября 2022, 04:41 Поделиться Telegram

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Viber Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа — СМИ Обозреватель Sabah Ялчин: Европа все ближе подходит к капитуляции перед Россией из-за газа РИА «Новости»

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Евросоюз близок к капитуляции перед Россией из-за газа, заявил обозреватель турецкого издания Sabah Хасан Басри Ялчин. Европа не в состоянии решить проблему поставок голубого топлива из других источников, считает автор материала.

«Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — отметил Ялчин.

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Европа не может рассчитывать на помощь США из-за неопределенности на выборах в конгресс в ноябре. ЕС рискует остаться вообще без поддержки, если победят республиканцы. Но в любом случае, Америка не в состоянии покрыть все потребности европейских стран в газе, подчеркнул Басри Ялчин. Напрасными оказались надежды на слабую экономику Москвы.

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«Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги», — заявил Басри Ялчин.

Россия может найти новых покупателей на свои энергоресурсы, а вот Евросоюз вряд ли сможет найти других поставщиков газа, добавил обозреватель.

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