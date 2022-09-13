Шольц заявил о гордости из-за возможности отказаться от российского газа | 360°

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Шольц заявил о гордости из-за возможности отказаться от российского газа

Канцлер Германии Шольц признался в гордости за страну из-за отказа от российского газа

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Возможность Германии оказаться не зависимой от российского газа вызвала чувство гордости у канцлера страны Олафа Шольца. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шольц отметил, что в январе следующего года в Германии начнет работать новый терминал сжиженного природного газа (СПГ). Таким образом уже концу 2023 года страна сможет получать голубое топливо по четырем терминалам в портах Брюнсбрюттеля, Штаде, Вильгельмсхафена, Любмина.

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Немецкие власти, добавил канцлер, рассматривали варианты независимости от импорта газа из России. Правительство проанализировало, откуда поступает в Германию топливо  — из Нидерландов и Норвегии, — и попросило эти страны «расширить их мощности».

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В Германии также рассмотрели вопрос о том, как обеспечить поставки сжиженного газа кораблями на северогерманское побережье, «который затем по немецкому трубопроводу может быть закачен в газохранилища».

«Кто бы мог подумать об том, что эта страна сможет этого добиться за такое короткое время. Я очень горд этим», — подчеркнул Шольц.

Ранее российский посол в ФРГ Сергей Нечаев усомнился в том, что Германия может полностью отказаться от покупки российского газа в краткосрочной перспективе. Об этом написал RT.

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