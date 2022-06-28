Коробки и игрушки из IKEA появились в продаже на Wildberries

Некоторые товары из IKEA появились на маркетплейсе Wildberries. Россияне могут купить аксессуары для хранения и ванной, игрушки, а также мебель от поставщиков шведского бренда.

На сайте Wildberries есть каталог IKEA, однако в нем только аксессуары. Можно выбрать коробку с ручками, подушку на стул, постельное белье, стеклянный дозатор для мыла или игрушку. Цены на товары отличаются от обычных розничных. Например, набивной динозавр обойдется в 4,4 тысячи рублей, детский коврик в 10,6 тысячи рублей, текстильная коробка для хранения в 1,9 тысячи рублей.

Однако если ввести в поиске название магазина, появится мебель от разных продавцов. По информации издания, маркетплейс еще в середине июня начал получать заявки на продажу товаров от российских поставщиков IKEA.

В марте магазины и студии мебельного бренда в России закрылись. IKEA начала увольнять сотрудников, расторгать договоры на аренду торговых площадей и продавать заводы. Сотрудникам дали три дня на покупку товаров по спецценам.