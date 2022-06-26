Сотрудникам российского офиса IKEA сообщили о увольнении под запись камер

Руководство российского офиса IKEA проводит беседу с каждым работником, сообщая об увольнении в специальных переговорных комнатах с видеокамерами и записывающими устройствами. Как сообщила Baza со ссылкой на источники в компании, это попытка защититься от судебных исков.

Собеседники издания уточнили, что руководители заявляют об увольнении по соглашению сторон. При этом ни о каких о заявленных изначально шести окладах речи не идет. Предлагают выплаты в два раза ниже, но с сохранением медицинской страховки.

Один из сокращенных работников IKEA сообщил журналистам, что в переговорке, где он был, есть «тревожная кнопка». Он не исключил, что так руководство пытается обезопасить себя, если кто-то из сотрудников окажется недоволен условиями сокращения.

Российский офис IKEA сообщил о приостановке работы с 3 марта с сохранением выплат зарплат сотрудникам. Но уже в июне компания объявила о полном прекращении своего бизнеса в России и продаже четырех заводов.

Остатки товаров выставят на онлайн-распродажи. С 27 по 29 июня воспользоваться этой возможностью смогут работники ретейлера, а 1 июля — все остальные покупатели.