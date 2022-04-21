Глава Центробанка исключила дефолт в России

Прогнозы о дефолте в России не оправдаются, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она выступила в Госдуме с отчетом о работе ведомства.

«Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт ей не грозит», — предупредила глава регулятора. Ее слова привело РИА «Новости».

Она также анонсировала снижение ключевой ставки. Этот вопрос будет обсуждаться на следующих заседаниях Центробанка. Набиуллина отметила, что по мере стабилизации ситуации на финансовом рынке ее нужно снижать.

Вероятность дефолта в России обсуждается с момента начала спецоперации на Украине и введения санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что банкротство страны — это вопрос времени. Конкретный срок назвало международное агентство Moody’s. По его прогнозам, все случится этой весной.

Однако отечественные эксперты смотрят на ситуацию более оптимистично. Специалист CMS Institute Николай Переславский заявил, что дефолт России по внешним обязательствам будет искусственным и не повлияет на жизнь простых граждан, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что объективных причин для него нет.