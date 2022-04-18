Экономист заявил, что действия Запада не скажутся на простых россиянах

Дефолт России по внешним обязательствам будет искусственным и не повлияет на жизнь простых граждан, объяснил агентству «Прайм» специалист департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Россия имеет резервы на обслуживание своих внешних обязательств, но сейчас они заблокированы западными странами, поэтому нельзя назвать объявленный извне дефолт настоящим. Кроме того, объявленный не самой Россией, а извне, США, дефолт не скажется на курсе рубля. Во-первых, сейчас он контролируется со стороны государства. Во-вторых, реальный курс отличается от курса Мосбиржи примерно на 5-7%, хотя на пике кризиса разница достигала 20%. Это говорит о том, что отечественная валюта укрепила позиции.

Не отразится он и на инвестициях, так как страна и так сама отказывается от вложений со стороны Запада, все кредитные рейтинги уже отозваны.

«История с дефолтом — просто очередной способ давления на РФ, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан», — предупредил Николай Переславский.

Вопросом времени дефолт в России назвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она признала, что главная задача антироссийских санкций — не остановить спецоперацию на Украине, а сократить доходы России. В свою очередь заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заметил, что проблемы России отразятся и на Европе.