Назван срок дефолта в России

Выплата Россией 4 апреля по облигациям в срок погашения в 2022 и 2024 годах в рублях вместо американских долларов противоречит заключенным контрактам. Если ситуация не изменится к 4 мая, то ситуацию можно называть дефолтом, сообщило международное агентство Moody’s.

Специалисты агентства уточняют, что по их мнению инвесторы не получили выплат, так как погашение платежей по облигациям не предусмотрено в другой валюте, кроме долларов. При этом они подчеркивают, что облигации, выпущенные после 2018 года, допускали вероятность оплаты в рублях.

«Однако облигации, выпущенные до 2018 года, не содержат в себе условий изменения валютных выплат», — говорится в сообщении Moody’s.

Ранее помощник президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России возможен только технический дефолт. Он подчеркнул, что правительство страны имеет все возможности для погашения долговых обязательств, но ситуация осложняется из-за действий западных стран.