Глава Еврокомиссии назвала дефолт в России «вопросом времени»

Введенные Евросоюзом санкции против России въедаются в ее экономику все глубже. Потери составят до 11% внутреннего валового продукта, что делает национальный дефолт только вопросом времени. Такой прогноз в интервью газете BILD am Sonntag сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заявила, что на сегодняшний день поставки импортных товаров в Россию снизились на 70%, российские самолеты лишились международных лицензий и доступа к рынку запасных частей, а также обновления программного обеспечения.

«Сотни крупных компаний отворачиваются от страны. По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России рухнет на 11%. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени», — заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что сейчас Евросоюз рассматривает новый санкционный пакет, куда внесут новые ограничения против банковского сектора России. Также всерьез обсуждается вопрос о прекращении покупки нефти.

«Наша главная цель сократить доходы России. Но нефть продается по всему миру, поэтому поставки могут перенаправить на другие рынки. Поэтому сейчас мы разрабатываем механизмы, чтобы включить сырье в следующий пакет санкций», — заявила глава Еврокомиссии.

Она добавила, что главный покупатель российских энергоносителей — это Германия. Но именно Берлин быстрее всех одобрил первые пять санкционных пакетов против России. По ее словам, Европа еще никогда не действовала так сплоченно и энергично, как сейчас.

Проведенный среди жителей Германии опрос о возможном отключении российского газа, показал, что большая 71% немцев боятся последствий возможного эмбарго. Они пояснили, что это снизит качество их жизни и может привести к проблемам на работе.