Песков: в России нет причин для дефолта

На сегодняшний день однозначных причин для дефолта у России нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что ситуация может осложниться из-за действий оппонентов страны.

Представитель Кремля пояснил, что дефолт может быть только техническим, написала «Российская газета».

«Это вопрос правительства. Это может быть только технический рукотворный дефолт», — сказал он в ответ на вопрос об объявлении рейтинговым агентством S&P «выборочного дефолта» в РФ.

Песков напомнил, что на эту тему ранее выступал глава Минфина Антон Силуанов, и еще раз подчеркнул, что объективных причин для такого дефолта нет.

«Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения своих долговых обязательств, но такая неконструктивная позиция наших оппонентов может осложнить ситуацию», — резюмировал Песков.