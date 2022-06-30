Финансовый аналитик назвал выгодный момент для покупки долларов наличными

Россиянам следует воспользоваться курсом валют и купить доллары наличными. Сейчас это выгодно даже с банковской наценкой, заявил РИА «Новости» финансовый аналитик Сергей Дроздов.

К зиме курс скорректируется в сторону ослабления рубля, до уровня начала года. Это произойдет, в том числе, за счет валютных интервенций, которые анонсировал министр финансов Антон Силуанов. Поэтому имеет смысл запастись наличностью.

«Надо пользоваться импортерам и населению возможностью, пока такой курс», — сказал финансовый аналитик.

Он признал, что в банках доллары продают дороже, чем на бирже. Но даже если взять во внимание наценку в 20%, курс будет выгодным. Доллары за 60 рублей в последний раз можно было купить только в конце 2019 года.

В среду доллар подешевел до 51,16 рубля. В Госдуме это объяснили тем, что рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами, в РЭУ им. Г.В.Плеханова — отсутствием спроса на валюту со стороны бизнеса. Аналитики дали прогноз на 2023 год. Если Россия сможет полностью заменить выпадающий нефтяной рынок в Евросоюзе, курс составит 74 рубля за доллар.