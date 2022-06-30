Курсу рубля дали прогноз на 2023 год

В 2023 году курс российской валюты составит порядка 74 рублей за доллар. Это произойдет, если Россия сможет полностью заменить выпадающий нефтяной рынок в Евросоюзе. Стоимость барреля нефти марки Brent будет равняться 100 долларам, а Urals — 70. Такими данными поделились экономисты «Ренессанс Капитал» Софья Донец и Андрей Мелащенко, об этом написал РБК.

Специалисты полагают, что нефтяное эмбарго Евросоюза и прочие торговые ограничения способны выступить в качестве негативного фактора для российской валюты в среднесрочной перспективе. Кроме того, курс рубля значительно связан с динамикой цен на топливо.

«В худшем сценарии — если России вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти — средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар. В оптимистичном варианте — при перераспределении 100% экспорта — ожидается курс 74 рубля за доллар», — заявили экономисты.

Если же Москва сумеет перенаправить около половины поставок, курс рубля окажется на уровне около 83 за доллар, считают эксперты.