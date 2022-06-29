Экономист Лебединская объяснила снижение курса валют

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская обсудила с RT ситуацию, которая сложилась на валютном рынке.

Уточняется, что впервые с весны 2015 года курс американского доллара упал ниже 51 рубля, а евро опустился ниже 53 рублей.

«Возможно, кратковременно мы увидим и курс по 50 рублей, но говорить о том, что мы возвращаемся в 2014 год, нельзя», — подчеркнула Лебединская.

Среди возможных причин уменьшения курса доллара экономист отметила отсутствие спроса на валюту со стороны бизнеса из-за снижения импорта.

«Принудительно сокращаются плечевые позиции по доллару (использование заемных средств при инвестировании. — Прим. RT) среди юридических лиц, что тоже толкает доллар вниз», — указала специалист.