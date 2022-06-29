Центробанк снизил курс доллара на 30 июля

Центральный банк РФ установил курс доллара и евро на 30 июня. Иностранные валюты упали в цене. Об этом сообщило РИА ФАН.

Доллар потерял в цене 1,81 рубля. Теперь его стоимость составила 51,16 рубля. Евро также подешевел. Его стоимость упала на 2,03 рубля. Она остановилась на отметке в 53,86 рубля.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, с чем связано снижение курса валют. По ее словам, причина заключается в отсутствии спроса со стороны бизнеса.