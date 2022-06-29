Володин объяснил причины укрепления рубля и ослабления евро

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал причины, по которым рубль укрепляется, а европейская валюта, наоборот, слабеет. По его словам, российская национальная валюта, в отличие от евро, обеспечена реальными товарами и ресурсами.

«[Президент США Джо] Байден обещал 200 рублей за один доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55. Рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. Поэтому наша национальная валюта укрепляется», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что с евро складывается другая ситуация. По его словам, ЕС привык жить в долг. У некоторых европейских стран он достиг критической отметки.

У Греции долг составляет 185,4% к ВВП, у Италии — 150,56%, у Португалии — 121,64%, у Испании — 116,38%, у Франции— 112,58%.

Спикер Госдумы отметил, что если раньше богатые государства Евросоюза помогали более бедным соседям, то сейчас они не могут сделать этого из-за собственных проблем.

«США не спешат на помощь европейским странам. Им эта ситуации выгодна. Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы. Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза и, как следствие, ослабления евро», — заявил Володин.

Он предположил, что, возможно, ситуация дойдет и до возвращения европейских стран к национальным валютам.