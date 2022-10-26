Mercedes продаст российские доли компании «Автодом» | 360°

26 октября 2022, 10:16
Mercedes продаст российские доли компании «Автодом»
Минпромторг сообщил о продаже Mercedes российских долей компании «Автодом»
Немецкий производитель автомобилей Mercedes продаст свои доли в российских дочерних фирмах отечественной компании «Автодом». Об этом говорится в сообщении Минпромторга в Telegram-канале.
Таким образом, «Автодом» получит возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации совместного производства на базе завода в индустриальном парке «Есипово».
Реклама
«В ходе переговоров удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Это поможет нам сохранить высококвалифицированные компетенции и рабочие места, обеспечить работоспособность завода», — сообщил заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов.
Реклама
По его словам, «Автодом» сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных ранее на российском рынке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что рассчитывает на скорое возобновление работы завода Mercedes в Солнечногорске, который приостановил деятельность после ухода компании из России.
Минпромторг РФ
Машины
Реклама
Реклама