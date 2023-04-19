Подмосковье 19 апреля 2023, 07:57 «Автодом» купил завод Mercedes в Подмосковье Данные ЕГРЮЛ: «Автодом» приобрел завод Mercedes в Подмосковье Фотобанк Московской области

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Дилерская группа «Автодом» заключила сделку по покупке российских активов немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, включая автозавод в Подмосковье (ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», МБМР). Об этом сообщил «Интерфакс».

Из данных ЕГРЮЛ следует, что АО «Автодом» теперь владеет 100% долей в OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» и МБМР. Сведения о покупке контроля над другими местными структурами Mercedes пока не видны в реестре.

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Дилер сейчас закрыл сделку, которую анонсировали еще в конце октября. Именно тогда Mercedes официально сообщил о своем уходе с российского рынка и желании продать активы «Автодому».

Разрешение президента на покупку кэптивного банка дилер получил в феврале 2023 года. Сумма соглашения неизвестна. «Автодом» заявлял, что немецкому концерну дают опцион на обратный выкуп долей в переданных юридических лицах «за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком».