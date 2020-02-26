Американцев предупредили об ущербе от расширения санкций против России

Расширение американских санкций в отношении России ударит по США и другим странам. К такому выводу пришли в Институте международных финансов, который находится в Вашингтоне.

Экономисты заметили, что сейчас экономика России более устойчива по сравнению с 2014 годом, когда США ввели первые санкции. Опорой выступают плавающий рубль, малая зависимость российских компаний от зарубежных кредиторов, низкий уровень госдолга, положительный баланс бюджета и большой объем международных резервов ЦБ, пишет РБК со ссылкой на доклад института.

Аналитики посчитали, что если США введут санкции против государственного долга, последствия этого шага будут ощущаться далеко за пределами России. По их мнению, российские облигации достаточно важны для глобальной финансовой системы. Только в 2019 году нерезиденты в них вложили 16 миллиардов долларов.

«Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков», — отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Несмотря на то, что Минфин США еще в январе 2018 года рекомендовал не вводить санкции против российского суверенного долга, в августе 2019-го определенные ограничения все же ввели. Да и до сих пор Конгресс США продолжает рассматривать законопроекты, содержащие запрет для американцев инвестировать в новый российский госдолг.

Экономисты заметили, что при запрете на инвестиции в госдолг американцы вряд ли смогут найти покупателей на российские облигации. А значит, им придется их списывать, иными словами, они простят России все долги. Так что, как считают экономисты, США только окажут услугу России, введя санкции.

США ввели ограничения из-за ситуации на Украине и воссоединения России с Крымом в 2014 году. С тех пор ограничения многократно продлевались. Очередной указ об оставлении санкций на год Трамп подписал этой ночью.