Макрон считает, что в результате между странами «накопились замороженные конфликты, система недоверия». При этом санкции «абсолютно ничего не изменили в России». По его словам, они стоят европейцам «так же дорого, как и для России — для результата, который не является слишком позитивным».

«Россию нельзя блокировать и игнорировать», — заключил президент.

Ранее СМИ сообщили, что санкции со стороны США пошли России на пользу. Благодаря введенным ограничениям Москва только увеличила экспорт сырой нефти на американскую территорию. Москва в прошлом октябре стала вторым поставщиком нефтепродуктов американцам после Канады.