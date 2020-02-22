США ужесточат контроль за экспортом товаров в Россию

Власти США сделают жестче контроль за экспортом товаров в Россию. Некоторые товары теперь будет запрещено продавать РФ.

Исходя из поправок Бюро промышленности и безопасности (ВIS) Министерства торговли США, Россия будет переведена в категорию стран D. Они считаются неблагонадежными в плане экспорта ядерных и ракетных технологий, сообщил телеканал РБК.

Пока у РФ статус А, который имеет большинство западных стран. «Правило перемещает Россию из более благоприятного режима в менее благоприятный, что отражает беспокойство относительно распространения ядерных и ракетных технологий», — указано в тексте BIS.

США теперь запретили продавать в Россию товары, которые могут быть использованы для изготовления химического или биологического оружия. Это касается и технологий, которые могут способствовать ядерному распространению, а также усовершенствованию обычных ракет. Еще более строгий экспортный режим США ввели в отношении Северной Кореи, Ирака, Ливии и Венесуэлы.

За скобками останутся товары из области гражданского сотрудничества двух стран в космической сфере и коммерческого запуска ракет. Правительство США заинтересовано вывести космическую сферу из-под влияния санкций, США продолжают покупать у РФ ракетные двигатели РД-180 и пользоваться российскими кораблями «Союз» для доставки на МКС своих астронавтов.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении дочерней компании «Роснефть». Брокерская компания Rosneft Trading, S.A якобы выступала посредником при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы от лица «нелегитимного режима» Мадуро. «Роснефть» заявила, что после изучения опубликованных документов Минфина США, рассмотрит варианты юридической защиты.