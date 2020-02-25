США ввели новые санкции против России

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят очередные санкции в отношении России. Причиной указывается несоблюдение американского закона о распространении оружия массового поражения.

Как сообщает ТАСС, заявление госсекретаря появилось во вторник. В нем также указывается, что помимо России санкции введены против Китая, Ирака и Турции.

Всего в списке оказалось 13 физических и юридических лиц из перечисленных стран —из них пять компаний. Какие именно российские организации или лица попали в список не уточняется.

Ранее Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на решение демократов обратиться к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой о новых санкциях. Он заявил, что у демократов мания преследования.