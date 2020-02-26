США продлили крымские санкции против России

В обращении к парламенту Трамп отметил, что российская политика на Украине, «включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы» в республике по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

По мнению главы Белого дома, действия России «подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов».

Указ, вводящий санкции против России, предыдущий президент США Барак Обама подписал 6 марта 2014 года, до официального присоединения Крыма к РФ. 16 и 20 марта, а также 19 декабря он выпустил новые распоряжения, расширяющие санкции против российских компаний и граждан.

Если президент до очередной годовщины вступления указа в силу не передает в Конгресс уведомление о его продлении, санкции автоматически снимаются.