    26 февраля 2020, 04:42

    США продлили крымские санкции против России

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп продлил на один год санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Крыму. Об этом он уведомил Конгресс.
    США продлили крымские санкции против России

    В обращении к парламенту Трамп отметил, что российская политика на Украине, «включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы» в республике по-прежнему представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

    По мнению главы Белого дома, действия России «подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов».

    Указ, вводящий санкции против России, предыдущий президент США Барак Обама подписал 6 марта 2014 года, до официального присоединения Крыма к РФ. 16 и 20 марта, а также 19 декабря он выпустил новые распоряжения, расширяющие санкции против российских компаний и граждан.

    Если президент до очередной годовщины вступления указа в силу не передает в Конгресс уведомление о его продлении, санкции автоматически снимаются.