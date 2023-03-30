Общество 30 марта 2023, 14:13 Кремль не увидел препятствий для дальнейшей работы WSJ в России Песков: ведущие нормальную работу репортеры WSJ смогут далее трудиться в России Unsplash

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Журналисты американского издания The Wall Street Journal, которые ведут нормальную работу, смогут в будущем продолжать трудиться на территории России. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Кто ведет нормальную журналистскую деятельность, смогут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация. Проблем здесь никаких не будет», — сказал он.

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Днем 30 марта стало известно, что корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США.

Сотрудники ФСБ установили, что журналист, получивший соответствующее задание от американской стороны, вел сбор информации, составляющей государственную тайну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге отношения к журналистике не имела. Она напомнила, что это уже не первый случай, когда иностранных журналистов в России ловят при похожих обстоятельствах.