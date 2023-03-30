Власть 30 марта 2023, 13:16 Захарова отреагировала на задержание корреспондента The Wall Street Journal на Урале МИД: сотрудник WSJ в Екатеринбурге занимался тем, что не имеет отношения к журналистике

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Деятельность сотрудника американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram канале.

«То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике», — отметила дипломат.

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Она напомнила, что это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, визу представителя СМИ и аккредитацию граждане других государств используют в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

«Уже не первого известного западника „хватают за руку“», — написала Захарова.

Ранее газета The Wall Street Journal выразила глубокую обеспокоенность из-за задержания ее корреспондента Гершковича. Корреспондент американского издания стал фигурантом уголовного дела о шпионаже.