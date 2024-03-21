21 марта 2024, 07:31
Жителей Мариуполя задержали за ролики в соцсетях с оправданием терроризма
ФСБ задержала 2 жителей Мариуполя за публичное оправдание терроризма
Силовики задержали двух жителей Мариуполя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Они публиковали в соцсетях ролики о запрещенной организации и теракте на Крымском мосту, сообщили «Известия».
УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержало двух человек, в том числе женщину. По версии следствия, живя в Мариуполе, они публиковали в соцсетях видео и комментарии с оправданием запрещенной в России украинской неонацистской организации и поддержкой теракта на Крымском мосту.
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Возбудили два уголовных дела по статье 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Президент России Владимир Путин призвал ФСБ наказывать вступивших в диверсионные группы предателей и предотвращать попытки посеять смуту в стране. Он сказал, что российский народ рассчитывает на решительные меры.
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