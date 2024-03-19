Власть 19 марта 2024, 16:45 Путин призвал ФСБ наказывать вступивших в украинские ДРГ предателей

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Президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ призвал сотрудников наказывать предателей, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Текстовая трансляция выступления главы государства появилась на сайте Кремля.

«Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому», — обратился Путин к представителям ФСБ.

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Он добавил, что Россия помнит, что власовцы творили на советской земле, и не простит этого.

По словам президента, ДРГ собирались устроить на границе «настоящий террористический рейд» по населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но их встретили огнем. «Хозяева» и сами не жалеют этих предателей, бросают их «на убой», заметил Владимир Путин.

Он поблагодарил российских пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД и отряды теробороны за «четкие и слаженные действия». Президент призвал и в дальнейшем наращивать боевые возможности пограничных органов и мобильных групп, в том числе на морских направлениях.