Власть 19 марта 2024, 15:20 Путин заявил, что российский народ ждет от ФСБ наступательных действий Президент Путин: россияне ждут от ФСБ концентрации и наступательных действий РИА «Новости»

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Народ России ждет от Федеральной службы безопасности предельной концентрации и результативных наступательных действий. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

Также население ждет от спецслужб высокой самоотдачи, добавил глава государства. Он отметил, что основной гарантией успешного решения стоящих перед Россией вызовов служит защита суверенитета и безопасности людей.

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Во время заседания коллегии ФСБ Путин заявил о необходимости наращивать боеготовность пограничных сил не только на суше, но и в Черном море.

Президент также отметил, что все попытки проникновения на территорию России диверсионно-разведывательных групп провалились. Для укрепления границы сделали многое, сообщил RT.