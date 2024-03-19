Важное 19 марта 2024, 14:24 Путин призвал жестко пресекать попытки сеять смуту в России Путин заявил ФСБ, что попытки посеять смуту должны жестко пресекаться РИА «Новости»

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Россияне ждут от спецслужб предельной концентрации и результативности. Важно жестко пресекать попытки посеять смуту в стране, заявил на итоговой коллегии ФСБ президент Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться», — сказал он.

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Владимир Путин заявил об ответственной работе подразделений, которые обеспечивали защиту конституционного строя и вели борьбу с экстремизмом. По его словам, за проявлениями экстремизма часто «торчали уши» западных спецслужб. Он поручил продолжить нейтрализацию подрывной деятельности. Президент сказал, что противник России силен и опасен, в его арсенале широкие информационные, технические и финансовые возможности.

Народ России ждет от спецслужб, по словам главы государства, предельной концентрации и самоотдачи. Выступая на коллегии ФСБ, он призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.