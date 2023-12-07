Криминал 07 декабря 2023, 14:20 «Вопрос для наших правоохранителей». Песков — об убийстве Ильи Кивы Пресс-секретарь Песков переадресовал вопрос об убийстве Кивы правоохранителям

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Правоохранительные органы начали расследование убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Информацией об этом деле владеют только они, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Это вопрос для наших правоохранителей, они занимаются следствием. Любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», — сказал он.

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Тело бывшего украинского депутата нашли 6 декабря в Одинцовском округе. Его убили двумя выстрелами. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за преступление, в Главном управлении разведки назвали его спецоперацией Службы безопасности Украины.

В Совфеде квалифицировали убийство как террористический акт и призвали международное сообщество соответствующим образом отреагировать. В Госдуме заявили, что молчание Запада подтвердит следование двойным стандартам.