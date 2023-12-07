Мир 07 декабря 2023, 12:52 Молчание Запада после убийства Кивы связали с двойным стандартами Сенатор Косачев назвал убийство экс-депутата Кивы актом гостерроризма Украины РИА «Новости»

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Убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы стало актом государственного терроризма, и международное сообщество обязано его осудить. Не сделав этого, оно докажет следование двойным стандартам, заявил RT вице-спикер Совфеда России Константин Косачев.

Сенатор расценил убийство Кивы в Подмосковье как террористический акт Украины в лице ее спецслужб на территории другой страны. Косачев заявил, что такое неприемлемо. Он рассчитывает, что международное сообщество осудит произошедшее.

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«Если этого не произойдет с западной стороны, то это будет еще одним очевидным проявлением двойных стандартов, а в конечном итоге поощрением государственного терроризма, который мы наблюдаем в этом трагическом инциденте», — сказал политик.

Косачев напомнил, что Россию бездоказательно обвиняли в преступлениях такого рода. Тогда западные страны поднимали волну осуждения.

Бывшего украинского депутата нашли с двумя огнестрельными ранениями в Одинцове. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что его убила Служба безопасности страны. Возбудили уголовное дело.